بعد إبلاغ النائب العام عنه.. صحافي يعتذر لصنّاع مسلسل “فاتن أمل حربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن هدّد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متضامناً مع صنّاع مسلسل “فاتن أمل حربي”، أحد الصحافيين عقب هجومه على المسلسل واتّهام صنّاعه بمحاولة تغيير الشريعة، قدّم الصحافي المصري مصطفى أحمد اعتذاراً الى نقابة الممثلين، والدكتور أشرف زكي وفريق عمل المسلسل، مؤكداً أن صفحته الشخصية قد تمّ اختراقها.

وكتب الصحافي منشوراً عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك” قال فيه: “الاعتذار واجب، أتقدّم بخالص الاعتذار إلى نقابة الفنانين العريقة والفنان الكبير الأستاذ الدكتور أشرف زكي بخصوص ما تم نشره من خلال صفحتي الشخصية، وذلك بسبب مسلسل “فاتن أمل حربي” من دون علم مني أو دراية لاختراق الصفحة من بعض الذين قاموا بهذا العنوان”.

وأضاف: “وأقرّ بأنني حذفت هذا المنشور المغرض فور علمي به ورؤيتي له، وقد أغلقت الصفحة جراء اختراقها… وأقر بلا أدنى شك أو مزايدة أننا نحمل بداخلنا كل التقدير والاحترام لنقابة الفنانين العريقة التي تمثل القوى المؤثرة في رفعة الوطن بتاريخها الكبير وقاماتها الفنية الرفيعة قديماً وحديثاً… وأن فنانينا الكبار نجوماً وشباباً كباراً وصغاراً هم خير مُعَبِّرٍ عن قضايا المجتمع والوطن بما ينقلونه من آمال وتطلعات نحو غد مشرق”.

وذكر الصحافي في منشوره فريق العمل بدايةً من بطلته الفنانة نيللي كريم والممثلين فيه، مروراً بالمونتاج والمكيساج والموسيقى، وانتهاء بالمخرج ماندو العدل.

واختتم الصحافي مصطفى أحمد منشوره قائلاً: “عاشت مصرنا الحبيبة حرّة أبية بكتائب مثقفيها حاملي راية التنوير. وستظل مصر كذلك عنواناً للوسطية بفنها الهادف منبراً صادحاً تتهشّم على عتباته رؤوس التطرف في الداخل والخارج، فالثقافة والفنون من أهم مصادر القوى الناعمة لمصر. حفظ الله مصر. حفظ الله الوطن”.