آخر مستجدات قضية يعقوب بوشهري وتهريب الخمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة الكبيرة التي رافقت قضية الخمور التي تم ضبطها على متن يخت خاص به، أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري عزمه العودة إلى الكويت لمتابعة المسألة بدقة.

ونشر الشاب الكويتي مقطع فيديو عبر حسابه في “سناب شات” أكد من خلاله أنه سيعود إلى بلده لمتابعة مجريات القضية التي تصدَرت حديث النشطاء على مدى 3 أيام، بعد ضبط الخمور واليخت والأشخاص الذين كانوا على متنه.

وأكد بوشهري أنه سيعود إلى الكويت اليوم أو غداً الثلاثاء، كأبعد تقدير، وذلك فور تمكنه من حجز تذكرة للسفر، لمتابعة إجراءات القضية والمطلوب منه بشأنها، مشدداً على أنه “لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيئ إليه”.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت أمراً بضبطه وإحضاره على خلفية التحقيقات الجارية في القضية. في حين طالب بو شهري بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكداً ثقته بكل السلطات الكويتية من جهات أمنية وتحقيق.

وكانت السلطات الكويتية قد أحبطت الجمعة الماضي عملية دخول كميات كبيرة من الخمور، قُدّرت بنحو 700 زجاجة متنوعة من الخمر، وذلك أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادماً من إحدى الدول الخليجية.