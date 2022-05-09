شكرا لقرائتكم خبر عن "الدلع" يجمع عمرو دياب وتامر حسنى وحسين الجسمى في موسم الصيف الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن موسم الصيف الغنائى لعام 2022، سيكون عنوان أغنياته هو "الدلع" بعد أن طرح بعض نجوم الغناء أغنيات تحمل الاسم والوصف في كلماتها فبدأها الهضبة عمرو دياب ولحق به النجم الإماراتى حسين الجسمى واختتمها نجم الجيل تامر حسنى ليكون "الدلع" هو العامل المشترك بين نجوم الغناء.



عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب

البداية مع الهضبة عمرو دياب، الذى طرح أغنية بعنوان "هتدلع" يوم 30 ابريل الماضى تزامنًا في عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.



حسين الجسمى

حسين الجسمى

طرح النجم حسين الجسمى، أحدث اغنياته باللهجة المصرية بعنوان "دلّع واتدلّع" يوم الثلاثاء الماضى، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر، والأغنية من كلمات تامر حسين، وتوزيع توما الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر، ومن ألحان حسين الجسمى.



تامر حسنى

تامر حسنى

فاجأ نجم الجيل تامر حسنى جمهور حفله بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بغناء جزء من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "هدلعني" وهى إحدى أغنيات فيلمه الجديد "بحبك"، والأغنية من كلماته وألحان تامر حسنى ومودى منير، وتوزيع جيرو.