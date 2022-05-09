” سبب انتفاخ وجهي ” .. عاصي الحلاني يكشف للمرة الأولى عن إصابته بهذا المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 05:44 مساءً - حل الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” ضيفا ببرنامج 40 مع مواطنته الإعلامية ” جيسيكا عازار ” والذي كشف من خلاله وللمرة الأولى عن معاناته لسنوات طويلة من مرض “النخر اللاوعائي” والمعروف بإسم “نكروز العظم” .

فأشار عاصي الحلاني إلى أن فترة إصابته بهذا المرض كانت من أصعب الفترات التي مر بها في حياته وذلك بسبب طول مدتها وما عانى منه من آلام مما استدعى عرض نفسه على الكثير من الأطباء في لبنان ولندن وألمانيا وفرنسا بهدف الوصول إلى علاج دائم لحالته .

وأضاف أنه اضطر لإجراء عملية زرع للعظم ولكنها باءت بالفشل ثم تكللت بالنجاح بعد تكرارها لمرتين .

وعن سبب استمراره بنشاطه الفني على الرغم من مرضه قال الحلاني بأنه كان ملتزماً بعدد كبير من العقود ومنها ظهوره في الموسم الثاني من برنامج (ذا فويس) .. ولجأ إلى الحصول على المسكنات وحقن الكورتيزون لتخفيف آلامه .

وتابع أن حقن الكورتيزون كانت قد تسببت في انتفاخ وجهه الذي كان شبيها ب (البالون) في تلك الفترة وتسبب ذلك في تعرضه للتنمر من جانب الكثيرين الذين اتهموه بالخضوع لحقن البوتوكس في منطقة الوجه والإكثار من ذلك وهو ما أحزنه وجعلته تلك الاتهامات يشعر بالقهر .