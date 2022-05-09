كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” نورهان ” عن تعرضها لوعكة صحية وآلام شديدة بالعظام في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور لل (الروشتات) الطبية التي يظهر بها التشخيص الطبي لحالة نورهان والعلاج اللازم لها .
وكتبت نورهان في تعليقها على الصور : ” ألم ألم ألم ألم، أسألكم دعوات طيبة تبعد عني آلام البدن وشرور البشر ” .
وتابعت الفنانة المصرية قائلة : ” وانقلاب الصاحب والسند، والجفاء بعد ود، وخيبة الأمل فيمن أحسنا الظن بهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور : ” ألم ألم ألم ألم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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