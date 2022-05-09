سيرين عبد النور تهنئ إليسا وسعد لمجرد: من أول دقيقة بتفوت على القلب

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

هنأت الفنانة سيرين عبد النور، النجمين إليسا وسعد لمجرد على أغنيتهما الجديدة "من أول دقيقة"، وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إليسا صوتك وإحساسك ومن أول دقيقة الغنية بتفوت على القلب مثلك تمامًا"، وكتبت فى تغريدة أخرى، قائلة: "سعد مش جديد عليك الهيتات وذكاؤك باختيار الأفضل مبروك نجاح الأغنية من أول دقيقة".



احتفلت النجمة إليسا، بأغنيتها الجديدة " من أول دقيقة" دويتو مع النجم سعد لمجرد، وتحقيقها مشاهدات عالية على اليوتيوب، حيث وصلت إلى 15 مليون مشاهدة منذ طرحها الأربعاء الماضى.

واحتفلت مؤخرًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.