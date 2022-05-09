فيلم دكتور سترينج يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

تصدر فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج أند ذا مالتيفيرس أوف مادنس)، وهو الجزء الجديد من فيلم صدر في 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر، إيرادات السينما في أميركا الشمالية مطلع هذا الأسبوع، محققاً إيرادات ضخمة بلغت 185 مليون دولار بداية عرضه.



والفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش، وسوتشيل جوميز، وإليزابيث أولسن، وإخراج سام رايمي.

وبعد تصدره للمركز الأول لأسبوعين متتاليين، تراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 9.7 مليون دولار، وحل في المركز الثالث فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوج 2)، مسجلاً 6.2 مليون دولار، وهو من بطولة جيم كاري، وجيمس مارسدن، وتيكا سومبتير، ومن إخراج جيف فولر.

وجاء في المركز الرابع هذا الأسبوع الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور)، مسجلاً 3.8 مليون دولار، وهو من بطولة إيدي ريدماين، وكاثرين واترستون، ومادس ميكلسن، ومن إخراج ديفيد ييتس.

واحتل فيلم الإثارة الملحمي (ذا نورثمان) المركز الخامس بإيرادات بلغت 3.3 مليون دولار، وهو من بطولة ألكسندر سكارسجارد، ونيكول كيدمان، وأنيا تايلور، وإيثان هوك، ومن إخراج روبرت إيجرز.