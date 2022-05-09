إلهام علي تعيش مع «سندس» صراعات الكوميديا

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

مرشدة طلابية تُطرد من وظيفتها في المدرسة، فتجد فرصة عمل كمسؤولة عن تربية أبناء رجل أعمال ثري لا يجد وقتاً للاهتمام بأبنائه في الكوميديا الاجتماعية السعودية «سُندس» على MBC1، وقبلها بـ24 ساعة على «شاهد VIP»، وهو من بطولة إلهام علي وحسن عسيري وكوكبة من النجوم الشباب وبمشاركة نجمة الكوميديا المصرية ويزو، وهو من تأليف علاء حمزة وإخراج زهير قنوع.



ترصد الأحداث قصة دخول سندس إلى حياه أولاد عبد الرحمن الرجل الذين توفيت زوجته تاركة أبناءها برعاية والدهم المنشغل بتنمية مشاريعه التجارية الكبرى، في وقت تتخبط فيه الأسرة بحالة من الفوضى. وعلى الرغم من نجاح سندس في حل المشاكل التي يتعرض لها أبناء عبد الرحمن، إلاّ أن هؤلاء لن يرحّبوا بها بسهولة، فمع دخول سندس الفيلا تجد في انتظارها كماً من المشاكل يفوق ما توقّعته إذ تكتشف بأن عليها تربية الأسرة بأكملها، بما في ذلك الأب نفسه والابنة المتزوجة ومعها زوجها! كل ذلك في خضمّ حرب شعواء يشنها عليها كامل أفراد الأسرة، فهل تنجح في احتواء البيت وساكنيه؟ وهل تتمكّن سندس من إيجاد حلول للعقبات التي تواجه الأولاد وتدفع بالأب للاستعانة بها في رعاية أبنائه؟

ويتطرق العمل إلى أفكار شباب اليوم وهواجسهم، وعلاقتهم بالسوشال ميديا، والصعوبات التي تواجهها العائلة السعودية خاصة والخليجية عامة في التعامل مع أبنائها.

توضح إلهام علي أن «العمل هو دراما اجتماعية خفيفة، يقدم قصة رجل وأبنائه، يعيشون لوحدهم إثر وفاة الأم قبل أكثر من عام، وتبرز القصة عيوب الأب في التربية، وعدم قدرة الرجل على تربية الأطفال لوحده، كما تظهر الدور الحقيقي للأم ضمن حدوتة جميلة أقدم فيها دور سندس التي تهتم برعاية الأبناء، ومشاغبتها معهم ومشاغبتهم معها». وتلفت إلهام علي إلى أن «سندس تحاول أن تكون قريبة من الأطفال، وأن تستوعبهم وتعلّمهم الاعتماد على أنفسهم، وهذا هو دور الأم التي تهتم بالتربية». وتردف بالقول: «في موازاة ذلك، نبيّن دور الأب في حياة أسرته ليس فقط بالنسبة للأطفال، بل على المستوى النفسي له شخصياً، وكيف عليه معادلة الميزان بين العمل وبين الأبناء». وتستطرد إلهام علي: «حينما قرأت النص لم أجد صعوبة في استيعاب شخصية سندس، فهي لغة المرأة اليوم، وإن كان كثر يختلفون مع أفكارها وديكتاتوريتها في إيصال المعلومة إذا صح القول، والجميل فيها أنها تعترف بخطئها حينما تخطئ». وتختم قائلة: إن «ما شجعني على هذا العمل، هو أنه يحاكي قصصاً اجتماعية في نص يرسم ابتسامة برغم كونه مبكياً وقاسياً».

يذكر أن مسلسل «سندس» يُعرض على قناة «MBC1»، في السادسة من مساء الأحد وحتى الخميس.