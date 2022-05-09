ثلاثية من الطرب الفاخر تختتم حفلات عيد جدة

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

اختتمت حفلات العيد في جدة بحفل غنائي ثلاثي، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث كانت إحدى مزاياه عودة المطرب القدير علي عبدالكريم على مسرح "بنش مارك" في جدة، وافتتحت الفنانة أميمة طالب الحفل، بينما اختتمه "أخطبوط العود" عبادي الجوهر، مقدما مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.



واستمر الحفل إلى الساعة الثالثة فجرا، حيث غنت أميمة طالب مجموعة من أغانيها، كان أبرزها أغنية " ليه راجع"، واعتلى بعدها الفنان القدير علي عبدالكريم المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور، مغنيا مجموعة من أشهر أغانيه التي امتدت إلى أجيال ورددها بعده العديد من الفنانين مثل "بنلتقي، يا راوية، بحر الإثارة"، واختتم علي عبدالكريم الحفل بأغنيته الوطنيه "ديرتي دار السلام"، ليعتلي بعدها المسرح الفنان عبادي الجوهر برفقة العود، مقدما مجموعة من الأغاني "يالله بعودة، لو تعرفين، فيني حنين، قالوا ترى" والتي شاركه الجمهور بترديدها على نغمات أوتار عوده.

وفي نفس السياق أكد محمد حسنين الرئيس التنفيذي لـشركة "بنش مارك" على أهمية رضا الجمهور السعودي، والاهتمام في أدق التفاصيل فيما يخص التنظيم، وقال، "سعيد جدا بهذا الحفل الثلاثي، وبتنظيم "بنش مارك" لحفل العودة للفنان علي عبدالكريم، والحفل الأول للفنانة أميمة طالب في جدة، مشيرا إلى سعادته المستمرة بتنظيم حفلات "أخطبوط العود" عبادي الجوهر، وشكر حسنين معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الدائم والهيئة العامة للترفيه، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في المواسم القادمة.