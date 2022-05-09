تأخير إصدار فيلم ويل سميث الجديد لهذا السبب

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

تأثرت أعمال ويل سميث بما فعله في حفل الأوسكار من صفع كريس روك، فأصبح من غير المتوقع طرح فيلمه "Emancipation" خلال العام الجاري.



ووفقًا لموقع "variety"، كان من المتوقع في الأصل أن يتم عرض الفيلم في الخريف في وقت لاحق من هذا العام ، لكن تخطط شركة Apple المسئولة عن توزيع العمل، وشركة Westbrook Studios المشاركة في الإنتاج ، إلي تأخير إطلاق الفيلم إلى وقت ما في عام 2023.

الفيلم ينتمي لأفلام الأكشن والإثارة من إخراج أنطوان فوكوا ويشارك في البطولة بجوار ويل سميث، بن فوستر، ومصطفى شاكير.

كان من الممكن أن يكون الفيلم أول إصدار لسميث بعد اعتداءه على الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 والذي نتج عنه منعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار والأحداث الأخرى ذات الصلة بالأكاديمية لمدة 10 سنوات.

على الرغم من أن الاستوديو لم يصدر تاريخ رسمي لطرح "Emancipation"، إلا أن مصدرًا مطلعًا على الوضع قال لموقع variety "إنها الحقيقة غير المعلنة" أن الدراما الحركية لن تصل إلى المنصة في عام 2022، ومع ذلك كشف المصدر نفسه أيضًا أن هناك مناقشات داخلية جارية بين Apple المديرين التنفيذيين وصانعي الأفلام حول كيفية طرح العمل في الخريف هذا العام ، لكن يبدو أنه من غير المحتمل حدوث ذلك إلى حد كبير.