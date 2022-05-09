مخرج Guardians of the Galaxy 3 يُودع السلسلة بمشهد صامت

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

كشف المخرج جيمس جان عن آخر ما صوره في فيلم "Guardians of the Galaxy 3. والذي عرض الجزء الأول منه في عام 2014 ، والجزء الثاني في في عام 2017.



وبعد خمس سنوات، لم يتم عرض Guardians of the Galaxy 3 حتى الآن، ولكنه بدأ في الاستعداد لإصداره في عام 2023. كان من المقرر أن يكون تاريخ الإصدار الأصلي في مايو 2020، لكن الإنتاج واجه تأخيرات متعددة ، بما في ذلك ووباء covid-19.

بعد هذه التأخيرات، كان من المثير بشكل كبير سماع أن التصوير بدأ رسميًا في نوفمبر 2021، وأكد طاقم العمل أن Guardians of the Galaxy 3 قد اختتم التصوير أيضًا.

تم الاحتفاظ بتفاصيل الحبكة السينمائية بشكل قوي، ولكن تم الكشف عن أن ويل بولتر سيظهر في الفيلم باسم آدم وارلوك. يُشتبه في أن شخصيته ستكون أكثر شرًا في الفيلم من نظيره في الكتاب الهزلي وسيسعى للانتقام من Guardians. إلى جانب بولتر ، سيشهد الفيلما عودة كريس برات، وزوي سالدانا، وديف باوتيستا، وفين ديزل، وكارين جيلان ، وبرادلي كوبر.

وكتب المخرج جيمس جان علي تويتر من خلال تعليقه علي صورة للوح "كلاكيت" صنعه له طاقم الكاميرا في اليوم الأخير من التصوير. وأشار إلى أن آخر شيء صوره كان لقطة بسيطة لشخصية "روكيت" جالسًا، وكشف أنه كاد يبدأ بالبكاء أثناء تصويره للمشهد ، حيث يمثل Guardians of the Galaxy 3 مشروعه الأخير مع السلسلة.