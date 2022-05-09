إنعام محمد علي: أنا في إجازة من الإخراج.. وغير راضية عن المناخ الفني الحالي

محمد الفلاح - الإثنين 9 مايو 2022

تحتفل المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي ببلوغها الثالثة بعد الثمانين من عمرها في الخامس عشر من مايو الجاري، مسيرة فنية بارزة، وضعت بصمتها المميزة في الدراما التلفزيونية، فخرج من رحم إبداعها أعمال مهمة لازالت عالقة في ذاكرة الجمهور، ومنها؛ مسلسلات "أم كلثوم"، و"قاسم أمين"، و"مشرفة رجل لهذا الزمان"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"دعوة للحب"، و"حصاد العمر"، وغيرهم، حتى إن أفلامها السينمائية الخمس، من أشهر وأهم الأعمال؛ ومنها؛ "حكايات الغريب"، و"الطريق إلى إيلات"، و"أسفة أرفض الطلاق".



وكان تكريم قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، للمخرجة الكبيرة في مارس الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في احتفالية خاصة كرمت فيها عددا كبيرا من المشاهير والسيدات، تقديرًا لجهودهم، تأكيدًا على الدور المهم الذي لعبته إنعام محمد علي في تاريخ الفن المصري، وذاكرة الدراما التلفزيونية.

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إنها في إجازة من الإخراج، موضحة أن المناخ الفني الحالي غير ملائم الآن، وقالت "أنا في إجازة لأن المناخ أصبح صعب للعمل".

وأضافت إنعام محمد علي في حوار سيُنشر كاملًا، إن معظم المخرجين الآن عندما يقبلوا إخراج الأعمال، يقبلوها غير كاملة، فمن المفترض أن يعرف المخرج المسلسل من بدايته حتى نهايته، أي يعرف المسار والتصاعد الدرامي، مشيرة إلى أن المنتجين أصبحوا يوقعوا عقود مع الممثلين قبل المخرج.

وعبرت المخرجة الكبيرة عن عدم رضائها عن الوضع الفني الحالي، وقالت "أنا غير راضية، الهرم اتقلب وبعدما كان على قمته الكاتب والمخرج، أصبح المخرج يُستدعى من الممثل ويتحكم في مسار العمل".

تحدثت إنعام محمد علي في حوار صحفي عن الصدف التي غيرت مصير ومسيرة حياتها، صُدف فتحت لها أبواب، دخلتها واستكملت الطريق، بداية من إنشاء التليفزيون المصري عام 1962، وإعلان طلب مساعدين ومساعدات للإخراج في التليفزيون، مرورًا بالالتحاق في قسم مراقبة التمثيليات وعملها في برامج المرأة، وروت المخرجة الكبيرة كواليس جديدة لمسلسل أم كلثوم، وعوامل نجاحه كونه الأبرز من ضمن مسلسلات السيرة الذاتية التي أُنتجت.

وكشفت إنعام محمد علي في حوارصحفي، تفاصيل عزوفها عن الإخراج، ما أسمته بـ"الإجازة"، ورأيها عن الوضع الفني الحالي، ودافعت "محمد علي" عن الجمهور، ورفضت إكلاشيه "الجمهور عايز كدة"، تفاصيل كثيرة ترويها مخرجة الزمن الجميل إنعام محمد علي.