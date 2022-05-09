شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتألق بالأبيض فى جلسة تصوير جديدة مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت "الديفا" سميرة سعيد جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها متألقه كعادتها، وتصدرت الديفا غلاف مجلة "فوج اربيا" بهذه الجلسة وظهرت خلالها بأكثر من لوك جميعها باللون الأبيض، ما بين فستان وبدلة كلاسيكية.

يأتى هذا فيما سبق وشاركت الديفا سميرة سعيد مؤخرا فى أحد البرامج التليفزيونية الخيرية والتى يجيب من خلالها ضيف الحلقة على عدد من الأسئلة وتتحول تلك الإجابات إلى تبرعات تذهب للأعمال الخيرية، وبالتالى يحاول البرنامج الضغط على الضيوف لانتزاع تصريحات ساخنة حول أسئلة مثيرة للجدل، ما يدفع الضيف للإجابة عنها لتكون النتيجة فى صالح الأعمال الخيرية.



سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة

وظهرت الديفا سميرة سعيد فى أولى حلقات البرنامج، حيث سألها مقدم البرنامج حول مدى صحة ما يقال حول أن الهضبة عمرو دياب كان يأخذ أغانيها من الشعراء، لترد سميرة سعيد بأنها ليس لديها معلومة، وأن المعلومة قالها الشاعر خالد تاج الدين على الفضائيات، مؤكدة أن علاقتها بعمرو دياب "جميلة" مثلها مثل علاقتها بالجميع.



سميرة سعيد في جلسة تصوير

وحول ما إذا كانت سميرة سعيد أم عمرو دياب هو رائد التجديد فى الأغنية العربية الحديثة، ردت سميرة سعيد على مقدم البرنامج بأنها "دخلت فى مناطق غنائية مختلفة عملت الطربى والجاز والمقسوم والدراما والكلاسيكية والمناطق اللى دخلت فيها أشمل وأكبر".



سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة مبهرة

واستكملت الديفا سميرة سعيد حديثها بأنها ليس لديها مشاكل مع عمرها أبدا، وأنها تصرح عن عمرها بكل أريحية، مضيفة أنها لم تجر عمليات تجميل وإنما تحسينات كل فترة، وأن إجراءها بعض عمليات التجميل قيد الدراسة، وأشارت الديفا سميرة سعيد إلى أنها حاولت الصلح بين أنغام وأصالة ولكنها فشلت فى ذلك.



سميرة سعيد في جلسة تصوير بالابيض