شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر خلال ندوة بناء الوعى: الاختيار والعائدون حاربا الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر خلال ندوة وبرنامج ملتقى الشباب تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام والتليفزيون المصرى، بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم ويديرها الإعلامي خالد سعد حول إستراتيجية بناء الوعى، إن ما عرض خلال مسلسل الاختيار 3، شكل وعيا كبيرا لدى المصريين، وأظهر حقائق خفية كان لا يعلم عنها الكثير من المجتمع المصرى.

وأشار الزميل جمال عبد الناصر إلى أن صناع المسلسل قدموا ملحمة وطنية أبدعوا من خلالها فى تقديم محتوى حقيقى للفترة التى عاشها المصريون، لافتا إلى أن صناع المسلسل قدموا الشخصيات بكل براعة وأثبتوا أن الفن يغير ويشكل وعى أجيال وأطفال يتربون علي الوطنية.

وأشاد عبد الناصر، أيضًا بمسلسل "العائدون"، لأنه رصد قوة الأجهزة الأمنية فى محاربة الأفكار الهدامة، ومواجهة زرع أفكار التيارات الإسلامية التى دمرت اجيال كبيرة فى مصر، لافتا إلي أنه يجب عودة المسرح للجامعات، وعودة الحصص الموسيقية وغيرها من الفنون، لتربية أجيال مناهضة للافكار شديدة التطرف.

يذكر أن قوة الدراما دائمًا تكمن في الرسائل المهمة والقوية والمقنعة والتي أصبح لها تأثيرا كبيرا في الرأي العام، وهي بالمناسبة أكثر تأثيرًا وأسرع وأعمق من أي مقالة أو كتاب أو خطبة ومسلسل "الاختيار" هذا العام كان يحمل رسائل طمأنينة للشعب المصري والعربي ويحدث تشكيلا للوعي الجمعي لدي الجميع، ومن أهم رسائل العملين هو التفريق بين التدين والتطرف والالتزام والتشدد وقبول الاختلاف ورفض الآخر، إضافة إلى فضح تاريخ وأجندات ونيات ومؤامرات جماعات الإسلام السياسي وتوثيق عدد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة الإرادة الشعبية على حكم جماعة الإخوان عام 2013.