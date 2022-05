شكرا لقرائتكم خبر عن Doctor Strange يتصدر شباك التذاكر ليكون ثانى أعلى إيرادات بعطلة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" وهو من إنتاج Marvel Cinematic Universe أن يستحوذ على 265 مليون دولار في أول ظهور له في شباك التذاكر العالمي، فحسب ما نشر موقع variety تمثل مبيعات التذاكر الهائلة هذه ثاني أعلي إيرادات في عطلة افتتاح نهاية أسبوع في الخارج منذ أوقات الوباء، وذلك بعد فيلم "Spider-Man: No Way Home" من سوني والذي يحتل المرتبة الأولى في اعلي إيرادات افتتاح الأسبوع في عصر COVID حيث حقق 340 مليون دولار دوليًا.

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر.

والفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، ولكن وجود شخصية غير سوية منع عرض الفيلم.