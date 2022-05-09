شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الأم.. بريانكا تشوبرا تكشف عن الصورة الأولى لابنتها من أم بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت بريانكا تشوبرا الصورة الأولى لابنتها المولودة حديثًا من خلال أم بديلة وكشفت أن طفلتها قضت أكثر من 100 يوم في "الحضانة" بعد ولادتها، وحسب موقع الديلي ميل نشرت الفنانة البالغة من العمر 39 عامًا صورة لها وزوجها نيك جوناس ، وهما يقضيان بعض الوقت مع طفلتهما المولودة حديثًا مالتي ماري.

كتبت "بريانكا" تعليقا علي الصورة من خلال الانستجرام : "في يوم الأم هذا لا يسعنا إلا التفكير في الأشهر القليلة الماضية والدوامة التي كنا فيها، والتي نعرفها الآن، بعد أكثر من 100 يوم في NICU، عادت ابنتنا الصغيرة أخيراً إلى المنزل".



بوست بريانكا تشوبرا

وأضافت: "رحلة كل عائلة فريدة من نوعها تتطلب مستوى معيناً من الإيمان، وبينما كانت رحلتنا على مدى بضعة أشهر مليئة بالتحديات، فإن ما يتضح تماماً، في وقت لاحق، هو مدى قيمة كل لحظة وكمالها. نشعر بسعادة غامرة لأن ابنتنا الصغيرة عادت أخيراً إلى المنزل، ونريد فقط أن نشكر كل طبيب وممرضة ومتخصص في Rady Children's La Jolla و Cedar Sinai، لوس أنجلوس، الذين كانوا يرافقوننا بإخلاص في كل خطوة على الطريق. يبدأ فصلنا التالي الآن، وطفلتنا هي حقاً قوية وصلبة. قلنحصل عليه MM! والدتك ووالدك يحبانك ".

كما هنأت "بريانكا" الجماهير بمناسبة يوم الأم، قائلة "يوم أم سعيد لجميع الأمهات والقائمين على رعايتي في حياتي وخارجها. لقد جعلتن حياتي تبدو سهلة للغاية. شكراً لكن. أيضاً.. ليس هناك من هو أفضل منكن لأفعل معه هذا. وشكرت زوجها نيك جوناس متوجهة له بالقول:" شكراً لأنك جعلتني أم أنا أحبك".

رحب الزوجان بابنتهما في يناير عن طريق أم بديلة، ولم يكشفا عن اسمها ولكن اكتشفت وسائل الإعلام اسمها وهو "مالتي ماري تشوبرا جوناس"، وجاء الاسم كتحية لوالدة "بريانكا" و"نيك".