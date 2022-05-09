شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "الليلة الكبيرة" يؤدون مناسك العمرة بعد انتهاء العرض بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال مسرحية "الليلة الكبيرة" من أداء مناسك العمرة، حيث ذهبوا إلى مكة عقب انتهاء عرض المسرحية بعدما تم عرضها لمدة 3 أيام على مسرح بكر الشدى بالرياض.

مسرحية "الليلة الكبيرة"، عن النص المسرحى "المواطن مهرى" والذى تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذى يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثرى، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية فى منزلهم، ويكون المنزل مطمع للعديد من الأشخاص فى محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث كل ذلك فى إطار كوميدى.

مسرحية الليلة الكبيرة بطولة كل من نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وتم تقديم مسرحية بنفس العنوان، الليلة الكبيرة، عام 1961، وتعد من أشهر العروض المسرحية التي قدمها مسرح العرائس في مصر، من خلال شخصية الأرجواز وبائع البخت والقهوجي وبائع الحمص، وكانت من إخراج صلاح السقا ومحمود بيومي.

مسرحية "الليلة الكبيرة"، عن النص المسرحى "المواطن مهرى"، والذى تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذي يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثرى، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية فى منزلهم، ويكون المنزل مطمع للعديد من الأشخاص في محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث كل ذلك فى إطار كوميدى.



ابطال المسرحية اثناء العمرة ابطال المسرحية اثناء العمرة

وتم تقديم مسرحية بنفس العنوان، الليلة الكبيرة، عام 1961، وتعد من أشهر العروض المسرحية التي قدمها مسرح العرائس في مصر، من خلال شخصية الأرجواز وبائع البخت والقهوجي وبائع الحمص، وكانت من إخراج صلاح السقا ومحمود بيومي.

مسرحية "الليلة الكبيرة"، عن النص المسرحى "المواطن مهرى"، والذى تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذي يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثرى، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية فى منزلهم، ويكون المنزل مطمع للعديد من الأشخاص في محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث كل ذلك فى إطار كوميدى.