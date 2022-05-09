شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر بندوة بناء الوعى: دار العلوم تعيش أزهى عصورها فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة وبرنامج ملتقى الشباب تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام والتليفزيون المصرى، بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم وأدار البرنامج الإعلامي خالد سعد حول إستراتيجية بناء الوعي، وتحدث خلال البرنامج والندوة الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر بجريدة الخليج 365، عن "القوى الناعمة وبناء الوعي"

وقال عبد الناصر خلال الندوة، أنه خريج كلية دار العلوم، وكان لديه حب شديد للمسرح والأنشطة التى قدمتها الكلية وقت دراسته، مشيرًا إلى أن فترة دراسته اختلفت كليًا عن وقت الدراسة حاليًا حيث إنها اختلفت بنسبة 180 درجة، متذكرًا أنه كان يقدم مسرحية فى فترة دراسته ولكن التيار الإسلامى فى الكلية اعترض بشكل كبير وتقييد على الفن والنشاط الفنى، وأغلقوا المسرح وقتها بخشبة، وكانت هناك أزمة كبيرة، وكان اعتراضهم أن الفن محرم ويشجع علي العلمانية.

وأضاف عبد الناصر، أن ما فعله الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، كان بمثابة نقلة نوعية للطلبة وتعيش أزهى عصورها بسبب الحركات الجريئة والتغييرات التى قدمها للكلية وطلابها.







يذكر أن قوة الدراما دائمًا تكمن في الرسائل المهمة والقوية والمقنعة والتي أصبح لها تأثير كبير في الرأي العام، وهي بالمناسبة أكثر تأثيرًا وأسرع وأعمق من أي مقالة أو كتاب أو خطبة ومسلسل "الاختيار" هذا العام كان يحمل رسائل طمأنينة للشعب المصري والعربي ويحدث تشكيلا للوعي الجمعي لدي الجميع، ومن أهم رسائل العملين هو التفريق بين التدين والتطرف والالتزام والتشدد وقبول الاختلاف ورفض الآخر، إضافة إلى فضح تاريخ وأجندات ونيات ومؤامرات جماعات الإسلام السياسي وتوثيق عدد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة الإرادة الشعبية على حكم جماعة الإخوان عام 2013.