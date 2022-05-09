شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الفطر تحصد 2 مليون و500 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، إيرادات بلغت 2.522.228 أمس الأحد، وقسمت هذه الإيرادات على 3 أفلام بواقع مليون و368 ألف جنيه لفيلم "واحد تانى"، 771 ألف جنيه من نصيب فيلم "العنكبوت"، 383.226 ألف جنيه لصالح فيلم "زومبى".

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

أما فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.