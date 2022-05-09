كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 03:51 مساءً - نشرت المذيعة والممثلة العراقية ” داليا نعيم ” صورا جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام . وبدت داليا نعيم في الصور بتحول واضح في شكلها يشير إلى اجرائها لعمليات تجميلية جديدة حيث ظهرت بوجه منتفخ وشفاه ممتلئة . وأثارت المذيعة داليا نعيم استياء المتابعين حول إطلالتها وتلقت عدد من الانتقادات والتعليقات السلبية بسبب شكلها .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. داليا نعيم تصدم المتابعين بتحول شكلها في أحدث ظهور لها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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