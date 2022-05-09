كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 03:51 مساءً - شارك الفنان السوري ” جمال سليمان ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة وثق من خلالها اجتماعه ولقائه بعائلته في السويد بعد سنوات طويلة من الفراق .
فظهر جمال سليمان في الصورة برفقة شقيقه ” أمير سليمان ” وزوجته وأبناء شقيقه (ماريا ومجد) .
وكتب الفنان السوري في تعليقه على الصورة : ” اجتماع عائلي في السويد بعد سنوات من الفرقة ” .
كما نشر جمال سليمان صورا أخرى ظهر بإحداها مع إبنة شقيقه وعلق عليها قائلاً : ” أنا وماريا ” .
وفي صورة أخرى له جاء مع إبن شقيقه وأرفقها بتعليق : ” أنا ومجد شيخ الشباب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الفرقة .. فنان عربي شهير يجتمع بعائلته في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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