بعد سنوات من الفرقة .. فنان عربي شهير يجتمع بعائلته في السويد

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 03:51 مساءً - شارك الفنان السوري ” جمال سليمان ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة وثق من خلالها اجتماعه ولقائه بعائلته في السويد بعد سنوات طويلة من الفراق .

فظهر جمال سليمان في الصورة برفقة شقيقه ” أمير سليمان ” وزوجته وأبناء شقيقه (ماريا ومجد) .

وكتب الفنان السوري في تعليقه على الصورة : ” اجتماع عائلي في السويد بعد سنوات من الفرقة ” .

كما نشر جمال سليمان صورا أخرى ظهر بإحداها مع إبنة شقيقه وعلق عليها قائلاً : ” أنا وماريا ” .

وفي صورة أخرى له جاء مع إبن شقيقه وأرفقها بتعليق : ” أنا ومجد شيخ الشباب ” .