شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى فى صورة جديدة بإحدى صالات الجيم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة جديدة للفنانة ياسمين صبرى وهى في الجيم، وظهرت ياسمين وهى تلتقط الصورة مع أحد معجبيها داخل إحدى صالات الجيم بمحافظة الإسكندرية.



ياسمين صبرى

فى سياق مختلف تعقد النجمة ياسمين صبرى جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز بمشاركة النجم أشرف عبد الباقى بعد أن تعاقدت صبري منذ أيام على بطولة مسلسل يحمل اسم "الشادر"، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

على جانب آخر، وقع اختيار النجمة ياسمين صبرى، على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، حيث بدأ وتار فى كتابة سيناريو الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع المقبلة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.