شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى "فرحة" يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الأردني "فرحة" للمخرجة الشابة دارين سلّام بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ12 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الذى اختتمت فعالياته أمس الأحد بتوزيع الجوائز وعرض الفيلم المصري الكوميدي، "حامل اللقب" بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام واحمد فتحي والمخرج هشام فتحي.

وتسلمت المخرجة وكاتبة الفيلم دارين سلاّم الجائزة من لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والتي ضمّت المخرج المصري هاني لاشين، والممثل السوري جمال سليمان، والمنتجة المغربية رشيدة السعدي، والمخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل، بحضور رئيس ومؤسس المهرجان محمد قبلاوي.

وتأتي هذه الجائزة الجديدة لفيلم "فرحة" بعد حصوله على 3 جوائز في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى حصوله على جائزة تقديرية خاصة من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية بنهاية عام 2021.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث نجح منذ تأسيسه عام 2011 في تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها.