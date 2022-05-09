شكرا لقرائتكم خبر عن "البقية فى حياته" تكشف مواهب المستقبل فى مسرحية شبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت مجموعة من شباب التمثيل الأنظار إليهم خلال الآونة الأخيرة بعد تألقهم في مسرحية "البقية في حياته" التي تعرض على مسرح نادى الزهور، والمسرحية بطولة نخبة من الشباب الهاوى لعالم التمثيل منهم لؤى محمد ويوسف حسن سلمي الشافعي ومن إخراج محمد جبر.

من جانبه قال المخرج محمد جبر، إن المسرحية شبابية كوميدية تحظى بروح المرح ووجدت نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضها على مسرح النادى في عيد الفطر المبارك.

أشار جبر إلى أن فرع العمل يلقى اهتمامًا بالغًا من الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور والمهندس محمد مطيع عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على العمل، بعد أن قاموا بتوفير جميع الإمكانيات لفريق المسرحية.