شكرا لقرائتكم خبر عن هل كان مقصودا اختيار أبطال "دايما عامر" من الكوميديانات؟.. مصطفى شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب النجم مصطفى شعبان على سر اختيار أبطال مسلسله الرمضانى الأخير "دايما عامر"، من نجوم الكوميديا، حيث أوضح في تصريحه لـ"الخليج 365"، أن هذا الأمر كان مقصودًا.

وقال شعبان: "بالفعل كان هذا الأمر مقصودًا، فنحن نتناول موضوع حساس ومهم ويكاد يقترب من الخطابة إذا تم تقديمه بجدية، وكان الجمهور سيمل منه، فكان متعمدًا أن نمرر المعلومات فى المسلسل بطريقة تتميز بخفة دم حتى تصل للجمهور بسهولة، لذلك كانت الترشيحات تذهب للممثلين المصريين الذين يتمتعون بخفة ظل".

يذكر أن مسلسل "دايما عامر"، عرض خلال موسم دراما رمضان المنقضى، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.