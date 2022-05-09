والد حسام حبيب يكشف حقيقة عودة نجله إلى شيرين وتفاصيل اللقاء الأول بينهما بعد الانفصال

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:44 مساءً - نفى ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” في تصريحات له الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن عودة نجله إلى زوجته السابقة الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .

حيث أشارت الأنباء إلى أن حسام حبيب كان في انتظار شيرين أمام إحدى بوابات مطار القاهرة أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها لحفل عيد الفطر هناك .

فأكد حسين حبيب على أن نجله وشيرين لم يتزوجا رسميا بعد وأنهما بالوقت الحالي مجرد صديقين ويتقابلان في إطار الصداقة ومن المحتمل أن يعودا إلى بعضهما البعض قريباً .

وعن اللقاء الأول الذي جمعه وإبنه حسام حبيب بشيرين قال حسين حبيب : ” أنا سلّمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبينّا كل خير والعلاقة طيبة ” .