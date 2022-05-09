كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:44 مساءً - نفى ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” في تصريحات له الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن عودة نجله إلى زوجته السابقة الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .
حيث أشارت الأنباء إلى أن حسام حبيب كان في انتظار شيرين أمام إحدى بوابات مطار القاهرة أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها لحفل عيد الفطر هناك .
فأكد حسين حبيب على أن نجله وشيرين لم يتزوجا رسميا بعد وأنهما بالوقت الحالي مجرد صديقين ويتقابلان في إطار الصداقة ومن المحتمل أن يعودا إلى بعضهما البعض قريباً .
وعن اللقاء الأول الذي جمعه وإبنه حسام حبيب بشيرين قال حسين حبيب : ” أنا سلّمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبينّا كل خير والعلاقة طيبة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر والد حسام حبيب يكشف حقيقة عودة نجله إلى شيرين وتفاصيل اللقاء الأول بينهما بعد الانفصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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