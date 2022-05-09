التعليق الأول لمروان خوري بعد إعلان انفصاله عن خطيبته : ” لقب أشهر عازب لا يزعجني “

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:44 مساءً - رفض الفنان اللبناني ” مروان خوي ” الكشف عن أسباب انفصاله عن خطيبته ” ندى رمال ” الذي كان قد احتفل بخطبته عليها في شهر يوليو الماضي مؤكدا على أنه لا يفضل الحديث في هذه الأمور التي تعتبر أمورا خاصة بالنسبة له .

فقال مروان خوري في مقابلة أجراها لبرنامج ET بالعربي على هامش إحياؤه لحفل عيد الفطر في لبنان : ” حياتي الشخصية مفتوحة ماني حدا مخبى، البعض بيحس إنه مروان ما بنعرف عنه شي” .

وتابع : ” تعليقاتي وشغلاتي وقت ما بكون بدي اظهرها بظهرها بالوقت المناسب بس إجمالا بفضل هالمطرح لإلي لإنه بحس وبعدني مؤمن بإن الفنان هو فنه اللي يقدمه للناس ” .

وعن لقب ” أشهر عازب ” بالوسط الفني الذي يتردد حوله علق الفنان اللبناني قائلا : ” ما بيزعجني بس بب أنا مش دايما احكي وأفوت في تفاصيل ” .

يذكر أن مروان خوري كان قد أعلن عن فسخ خطوبته قبل أيام في تصريحات تلفزيونية جاء فيها : ” كل شيء بالحياة قسمة ونصيب ولست متسرعاً في الدخول بقصة حب جديدة وتركيزي حالياً منصب في حياتي الفنية ” .