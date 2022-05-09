شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مهنئًا زوجته بافتتاح مشروعها: ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسنى زوجته بسمة بوسيل في افتتاح شركتها الخاصة ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع إنستجرام، وعلق على الصورة قائلًا: مبروك لزوجتي وحبيبتى بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة، وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتى أنتى وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح".

بوست تامر حسنى

كان قد وجه النجم تامر حسنى، الشكر للجمهور السعودى، بعد نجاح حفلته فى الرياض، أمس الجمعة، حيث نشر تامر حسنى، مجموعة من صور الحفل، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها، "جمهور السعودية العظيم كل حفلة بفتكرها أحلى حفلة، ولسه بتفاجئ كل مرة إن فى أحلى وأحلى، ألف شكر جمهور السعودية الغالى، ألف شكر جمهور الرياض الحبيب"



-حفل-تامر-حسنى-فى-السعودية-

وقد حجز فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، مكانه كأول الأفلام المقرر طرحها خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليفه وإخراجه وبطولته فى أول تجارب تامر حسنى فى عالم الإخراج، حيث انتهى تامر من تصوير جزء من أحداث الفيلم خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الانتهاء من تصويره حسب الخطة التى تم وضعها من أجل طرحه فى عيد الأضحى.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكان تامر حسنى قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق:"دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقراً اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأضاف تامر: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط اني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة".