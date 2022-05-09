شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: مطربى المفضل تامر حسنى وأحلى كواليس مع دنيا وكان عندى عقدة من مناخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بعض التفاصيل حول حياتها الشخصية والتي أراد متابعوها، معرفتها من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة التي أطلقتها هنا، في "ستورى" حسابها على الإنستجرام، وكشفت هنا الأشياء التي لا تحبها في شخصيها وقالت: "نفسى ماخدش على الناس بسرعة، وأصدقهم وأبطل أقلق واتسرع".



اجابات هنا الزاهد

وعن البلاد العربية التي تريد هنا زيارتها قالت: "المغرب تاني وتونس والجزائر"، وعندما سئلت عن ممثلين "زمان" التي أرادت العمل معهم قالت "رشدى أباظة وعمر الشريف، وأحمد رمزى"، كما ردت هنا بطرافة على سؤال هل تعرضت للتنمر من قبل وقالت: "ايوة وانا في المدرسة وكانوا بتنموا على مناخيرى ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملتلى عقدة".

وعن هوايتها غير التمثيل أشارت هنا أن هوايتها هى الرسم، كما تحدثت عن كواليس عملها مع النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل " في لا لا لاند" وقالت "كانت أجمل كواليس رغم اننا كنا بنصور فى تايلاند ودنيا من أجمل الشخصيات اللى قابلتها"، فى حين ذكرت الزاهد أن مطربها المفضل هو النجم تامر حسنى، وان أكلتها المفضلة ليست السوشي إنما "ملوخية وفراخ من غير عضم".