شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة أشرف مصيلحى إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان أشرف مصيلحى إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير من أقاربها وأصدقائها، لأداء صلاة الجنازة عليها، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة، ويقتصر العزاء على المقابر، وغاب نجوم الفن عن تشييع الجثمان .



جثمان والدة اشرف مصيلحى

يذكر أن أخر عمل جمع بين الفنان أشرف مصيلحى وزوجته المخرجة منال الصيفى هو مسلسل "جمال الحريم" والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.