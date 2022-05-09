شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحقق أعلى نسبة مشاهدة وإيرادات فى موسم العيد المسرحي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم محمد صبحي أعلى نسبة حضور جماهيري خلال موسم العيد المسرحي من خلال مسرحيته الأخيرة "نجوم الظهر" ، فقد رفع لافتة كامل العدد علي أبواب مسرحه خلال أيام موسم العيد المسرحي، وحتي عروضه في الأسبوع المقبل قاربت علي انتهاء الحجز فيها .

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلي نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر ، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .



مسرحية نجوم الظهر في موسم العيد



مسرحية نجوم الظهر في موسم العيد



مسرحية نجوم الظهر في موسم العيد



مسرحية نجوم الظهر في موسم العيد