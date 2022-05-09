شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تحتفل بعيد ميلاد ابنها: أوعدك لما تتم الـ 180 هطلعلك رخصة السواقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة صابرين بعيد ميلاد ابنها الـ18، حيث نشرت الفنانة صور تجمعها بابنها من خلال حسابها علي موقع الإنستجرام وعلقت عليها بـ"كل سنة وأنت حبيبى تميت 18 سنة وعقبال الـ 180 بس أوعدك لما تتم الـ180 إن شاء الله تبقي تطلع رخصة السواقة ربنا يحميك ويجعل كل أيامك مشرقة مثل ابتسامتك ويحفظك وتحقق كل أمنياتك ويرضى عليك رب العالمين ويراضيك".



صابرين على انستجرام

وعرض مؤخرًا لصابرين مسلسل "الحلم" على قناة الحياة، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.



صابرين ونجلها

وكشفت صابرين عن مشاركتها فى المسلسل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، وأكدت أن العمل قوى ومميز جداً ولهذا السبب شاركت فى بطولته موضحة أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، تكون فيه حنية".



صابرين

وتدور قصة مسلسل "الحلم" حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.