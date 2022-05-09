شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تحتفل بعيد ميلادها برفقة أحفادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة فريدة سيف النصر بعيد ميلادها برفقة أحفادها وأبنائها، حيث نشرت صور الاحتفال من خلال حسابها علي موقع فيس بوك وعلقت عليها بـ"ربنا مايحرمني منكم كلكم.. ناناه فريدة وتيتا فريدة وفيري فرفر بصوا البرنسستين دول لسه ماقرروش كل شوية يقولوا اسم لقب يعنى يسبق اسمى وفي الآخر يندهوا فريدة.. وأنا أقول نحم يا عيون وقلب وروح فريدة.. هدايا عيد ميلادي اتخانقوا مع باباهم ومامتهم والله العظيم.. وهما اللي طلبوا الحاجات دى واختاروا أنا فرحانة زي العيل الصغير.. الدنيا أهى شوفتوا محمد ابن امبارح هو اللي بيجيب هديه ليا وبناته ومراته ورد الدنيا وفل وياسمين حياتى".



فريدة سيف النصر مع أهلها



فريدة وأحفادها

وأضافت فريد سيف النصر قائلة "شكرا محمد ربنا يخلليك والله نفسي اجوزهم في حياة ابوهم وأمهم واخواتي وعيالهم وبعدين اتكل مش مهم يعني تلاتين سنه كمان..مايكترش عليك يارب تسمع دعوتي.. ههههههه ؟ ياريت.. زي النهارده بناخد التورته ونروح ل لوزه نطفي الشمع والهدايا بتاعتي تختار اللي يعجبها وتضحك وتقول أنا الجمرك..الله يرحمك يالوزة".



أحفاد فريدة



الهدايا



فريدة على فيس بوك

ويذكر أن فريدة سيف النصر كانت قد كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية لتوضيحها للجمهور ولمنصة ويكيبيديا للمعلومات، وذلك بعد انتشار معلومات خاطئة عنها وعن حياتها، ونشرت فريدة عدة نقاط توضيحية عن اسمها الحقيقي وتاريخ ومحل ميلادها، لتوثيق البوست الخاص بها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، بصورة من البطاقة الشخصية".

وقالت فريدة سيف النصر، فى تدوينتها: "أنا اسمى فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي، أنا اتولدت في مستشفى العجوزة، أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة الزمالك، كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير أنا دخلت إعدادي وهما آخر سنة".

وأضافت فريدة "أنا تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد، حاليًا عندي حفيدتين لارا 5 سنين، وتاليا 3، ابني محمد وزوجته منه، أعيش ببساطة وطبيعية والفن بالنسبة لي بدايته مكتوبة عند ربنا مسابقة جمال الصيف وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما والناس للدكتور عبد المنعم سعد وكنت لسه 16 سنة بس، اتفرجوا على فيلم الضحايا لجنة التحكيم كانت فريد شوقي وسمير صبري، حسين فهمي، وصفيه العمري، نيللي، جورج سيدهم، عاطف سالم، وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح على طول".