تطور جديد يقّرب ليفاندوفسكي من برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 1:58 مساءً

لم يحظ عرض إدارة بايرن ميونخ إعجاب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتجديد عقده، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وانتشرت تكهنات جديدة حول مستقبل هداف الدوري الألماني، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن لقاء بين وكيله وإدارة بايرن طلب من خلاله اللاعب السماح بالرحيل عن الفريق.

كان برشلونة الإسباني قد ارتبط، حسب وسائل الإعلام، بضم أفضل لاعب في العالم والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو/ حزيران عام 2023.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية في تقرير لها إن ليفاندوفسكي غير سعيد بعرض تجديد العقد من بايرن ميونخ، بسبب مدة العقد لموسم واحد مع بند أفضلية التجديد لموسم آخر دون زيادة مالية.

وأعلن ليفاندوفسكي لإدارة بايرن أنه قادر على اللعب والاستمرار في تقديم أفضل مستويات لمدة 3 سنوات على الأقل.

ويرتبط ليفا بعقد مع بايرن حتى عام 2023، أي أن العرض الجديد سيربطه ببايرن حتى 2024، مع إمكانية التجديد لـ2025.

ولكن مدة العقد ليست الأزمة الوحيدة فيما يخص تجديد عقد اللاعب في أليانز آرينا، حيث أن ليفا غير مقتنع بالمقابل المالي المعروض من بايرن، حيث يشعر اللاعب أنه يقدم للنادي أكثر مما يحصل من مقابل مادي.

في الإطار نفسه، فإن ليفا يؤمن أن بايرن لن يقف في طريقه حال عدم التوصل لاتفاق نهائي، وسيسهل رحيله عن إليانز آرينا كمكافأة له على ما قدمه للنادي عبر سنوات، وبسبب كبر سنه أيضاً.

كما أن رغبة ليفاندوفسكي في الحصول على عقد لا تقل مدته عن 3 سنوات، لن تتغير حال رحيله عن ملعب أليانز أرينا، إذ أبلغ برشلونة أيضا بهذا الأمر.

ولا تمانع إدارة برشلونة تلبية مطالب مهاجم بايرن ميونخ، لا سيما في ظل حاجة الفريق لخدماته بعدما فشل النادي في مقارعة باقي كبار أوروبا في سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.