غرفة ملابس مانشستر يونايتد تفضح مستقبل كريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 1:33 مساءً

يتواصل الغموض حول استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريق مانشستر يونايتد، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

حسمت غرفة ملابس مانشستر يونايتد وجهة رونالدو الموسم المقبل، حيث كشف لزملائه عن قراره النهائي.

وتوقع كثيرون أن يرحل رونالدو عن يونايتد بعد فشل الفريق في الموسم الأول للدون الفوز بأي بطولة أو حتى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولكن أوضح مصدر من داخل أروقة يونايتد في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “رونالدو أخبر غرفة ملابس يونايتد أنه لن يرحل عن النادي إلى أي مكان، إلا حال قرر النادي أنه ليس في حاجة إليه”.

وأسهب: “لا يوجد أحد أكثر من رونالدو إحباطاً بسبب موسم يونايتد الحالي، ولكنه لا يريد الرحيل في ظل هذا التراجع، يريد مساعدة يونايتد الموسم المقبل في الفوز بالألقاب والعودة إلى دوري أبطال أوروبا”.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي يغيب فيها الدون عن منافسات دوري أبطال أوروبا منذ انتقاله لمانشستر يونايتد في 2003 من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ولكن رونالدو شدد على أنه لو رأى المدرب الجديد إريك تين هاج ضرورة رحيل الدون فإنه سيرحل وليس لديه أي مشاعر سلبية أو ندم على العودة لأولد ترافورد.

ورغم موسم يونايتد الكارثي إلا أن الجناح البرتغالي نجح في تسجيل 18 هدفاً في 29 مباراة بالدوري كأفضل هدافي فريقه.

يذكر أن تين هاج سيخلف الألماني رالف رانجنيك في تدريب يونايتد بداية من الموسم المقبل، حيث تشير التقارير الواردة من مانشستر إلى أنه يريد رونالدو معه الموسم المقبل.