“الموت في ظروف غامضة”.. إيلون ماسك يثير الجدل بتغريدة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

لا يتوقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إثارة الصاخب بتغريداته التي غالبا ما تثير الجدل.

ويبدو أن عملية الاستحواذ التي قام بها على عملاق التواصل الإجتماعي تويتر قد زادت من شهيته لتلك النوعية من التغريدات

ولكن التغريدة الجديدة للرئيس التنفيذي لتسلا وأغني أثرياء الأرض اخذت هذه المرة منحا أخر إذ تحدثت عما وصفه برسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.

إيلون ماسك والموت في ظروف غامضة

وقال ماسك، في تغريدة تفاعل معها مئات الآلاف من المغردين: “إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا”.

وفي تغريدة أخرى لماسك تضمنت صورة مما قاله روغوزين عن تزويد ماسك لأوكرانيا بنظام ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانا.

وقال روجوزين أن “إيلون ماسك متورط في دعم القوات الفاشية في أوكرانيا بمعدات اتصال عسكرية ولهذا، يا إيلون، سوف تُحاسب كشخص بالغ، مهما لعبت دور الأحمق”.

اتهام روسي موجه لـ”إيلون ماسك”

واتهم رئيس وكالة الفضاء الروسية إيلون ماسك بالتورط في تزويد أوكرانيا بمعدات للإتصالات العسكرية من خلال نظام ستارلينك للأقمار الصناعية.

وقال روجوزين في رسالة لماسك “قد يكون متورطًا في إمداد أوكرانيا بمعدات اتصالات عسكرية من خلال نظام ستارلينك، وسيكون عليه الرد على ذلك التعاون المحتمل مع القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف روجوزين وفقا للمعلومات التي لدينا فإن نقل وتوصيل صناديق بريد مؤمنة بمعرفة ستارلينك للجيش الأوكراني تم عن طريق البنتاجون.