روبي تحيي أول حفلة لها في تونس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

من المقرر أن تحيي النجمة المصرية روبي، حفلاً غنائيًا في تونس، في 28 مايو/ أيار الجارى، وذلك في إطلالة هي الأولى على الجمهور التونسي.

وتقدم روبي في الحفل المرتقب، باقة من أشهر أغانيها المحببة لدى للجمهو.ر.

وشوقت روبي، متابعيها للحفل، قائلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “مستنياكوا يوم 28 مايو لأول مرة فى تونس”.

وتخوض روبى سباق عيد الفطر السينمائي بفيلم “واحد تانى” بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائيًا اجتماعيًا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحًا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

وكانت روبي قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي 2022، بمسلسل “رانيا وسكينة” الذي لم يحقق النجاح المتوقع.

ويحتوي الأرشيف الفني للنجمة روبي على 14 فيلما سينمائيا وهي” فيلم ثقافي، و7 ورقات كوتشينة، والوعد، والكنز، وعيار ناري، ويوم مالوش لزمة، والحفلة، والشوق، وليلة البيبي دول، والحرامي والعبيط، وسكوت حنصور”.

كما أطلقت 4 ألبومات غنائية هي” ابقى قبلني، مشيت ورا احساسي، فين حبيبي، حتة تانية” وطرحت العديد من الأغنيات المنفردة أبرزها “قلبي بلاستيك، واحدة جديدة، يا لرموش”.

وتوهجت أيقونة الجيل على شاشة التلفزيون في 5 مسلسلات درامية، حقق بعضها نجاحا لافتا. كما حصدت روبي خلال مسيرتها الفنية العديد من الجوائز والتكريمات,

ففي عام 2014 فازت بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان جمعية الفيلم عن دورها في فيلم “الحرامي والعبيط”. كما حصلت على جائزة من مهرجان “دير جيست” عن دور الخادمة في مسلسل “سجن النسا” للمخرجة كاملة أبو زكري.