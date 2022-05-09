ممثل أسمر بطل مسلسل “دكتور هو” للمرة الأولى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

للمرة الأولى، سيؤدي ممثل من أصحاب البشرة السمراء دور شخصية “دكتور هو”، بطل مسلسل الخيال العلمي الشهير.

اذ سيكون البريطاني “نْشوتي جاتوا” أول ممثل من أصحاب البشرة السمراء يؤدي الدور في المسلسل الذي تعرضه BBC ويحمل الاسم نفسه، وفق ما أعلنت المحطة التلفزيونية البريطانية، الأحد.

وبذلك يصبح الاسكتلندي البالغ 29 عاماً والمولود في رواندا الممثل الـ14 الذي يؤدي دور “سيد الزمن” (تايم لورد)، ويتولاه اعتباراً من سنة 2023، عندما يحتفل المسلسل بعيده الـ60، خلفاً للممثلة البريطانية جودي ويتاكر التي كانت أول امرأة تُسند إليها الشخصية.

ووصف نْشوتي جاتوا في حديث لـ”بي بي سي” إسناد الدور إليه بأنه “شرف حقيقي”، إذ إنه بمثابة “مؤسسة تحمل رمزية كبيرة جداً”.

وقال الممثل الذي اشتهر بدوره في مسلسل “سكس إدوكايشن” إنه “ممتن جداً” لتسليمه “عصا البدل”، وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي”.

ويتناول مسلسل “دكتور هو” مغامرات شخصيته الرئيسية، وهو كائن فضائي من فئة “أسياد الزمن” (تايم لوردز)، يسافر عبر المكان والزمان بواسطة آلة تشبه كشك الهاتف الأزرق اللون التابع للشرطة البريطانية، ويبقى هذا الكائن على قيد الحياة من خلال التجدد في شكل جديد، وعُرض المسلسل للمرة الأولى عام 1963.

وكانت جودي ويتاكر تسلمت مسؤولية هذا الدور عام 2017 من الممثل الاسكتلندي بيتر كابالدي، قبل الإعلان في حزيران 2021 عن أنها ستتخلى عن المهمة.