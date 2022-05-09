تامر حسني يرد على شائعة انفصاله عن بسمة بوسيل بـ”صورة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 12:56 مساءً

انتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء عن انفصال النجم المصري تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.

ورد حسني، على الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشكل غير مباشر، من خلال مشاركته زوجته في افتتاح شركتها الجديدة.

ونشر تامر صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية ستوري بتطبيق “أنستقرام” أعرب خلالها عن سعادته بنجاح بسمة بوسيل في افتتاح شركتها الخاصة.

وأرفق تامر الصورة بتعليق قائلًا: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة بدء عمل شركتها المستقلة، وكل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، أنت وولادنا، إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح”.

وكان تامر حسني قد أحيا يوم الجمعة الماضي حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تفاعل الجمهور مع باقة من أشهر وأجمل أغانيه.

وغنى تامر لأول مرة أغنية فيلمه الجديد “بحبك”، المنتظر طرحه في عيد الأضحى، وتقول كلماتها “ومن النهاردة هدلعني، هخرج معايا وأمتعني”، وتفاعل الجمهور بالغناء معه.

ويخوض تامر حسني تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى في فيلم “بحبك”، وذلك بجانب لعب دور البطولة وكتابة الفيلم، وتشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد