كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 12:50 مساءً - رد الفنان المصري ” تامر حسني ” بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” .
فنشر تامر حسني صورة تجمعه بزوجته بسمة بوسيل عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لتهنئتها على افتتاح شركة خاصة بها .
فكتب النجم المصري في تعليقه على الصورة : ” مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء غمل شركتها المستقلة ” .
وتابع تامر حسني : ” وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا وان شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” ربنا يكتبلك كل الخير ” .. تامر حسني يحسم الجدل حول انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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