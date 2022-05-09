” ربنا يكتبلك كل الخير ” .. تامر حسني يحسم الجدل حول انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 12:50 مساءً - رد الفنان المصري ” تامر حسني ” بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” .

فنشر تامر حسني صورة تجمعه بزوجته بسمة بوسيل عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لتهنئتها على افتتاح شركة خاصة بها .

فكتب النجم المصري في تعليقه على الصورة : ” مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء غمل شركتها المستقلة ” .

وتابع تامر حسني : ” وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا وان شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح ” .