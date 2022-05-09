ماجد المهندس يواصل رحلة الملايين بـ”وعرفتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم العراقي ماجد المهندس بحصد النجاح في أغنيته الجديدة “وعرفتك”، التي أصدرها مؤخرًا من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد وتوزيع جلال الحمداوي.

وحقق فيديو كليب أغنية “وعرفتك” أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد أسبوع فقط من صدوره على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”. وكانت المفاجأة في الكليب، مشاركة الموديل العالمية إيرينا شايك كبطلة للعمل إلى جانب ماجد المهندس.

وتم تصوير فيديو كليب “عرفتك” وإنتاجه بمستوى الفيديو كليبات العالمية فيما ظهر ماجد بطريقة جديدة سواء على صعيد الحركات أو الملابس.

وتحظى الأغنية بنجاح جماهيري لافت حيث تتصدّر المراتب الأولى في لائحة الفيديوهات الأكثر تداولًا على موقع “يوتيوب” في مصر والسعودية ولبنان والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن ماجد المهندس التقى جمهوره السعودي مؤخرًا بحفل كبير ضمن فعاليات موسم جدة وشدى بمجموعة من أجمل أغنياته، ومنها: “ياللي أحبك موت، هتان، أنا مسير، الدنيا دوارة، يهزك الشوق”.

ولم يغب ماجد المهندس عن الموسم الرمضاني حيث حضر بصوته بعدد من الإعلانات بالإضافة إلى تيتر مسلسل “مامات وطن” والذي حمل اسم “أحلى وطن”.