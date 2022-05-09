بريانكا شوبرا تشارك أول صورة لابنتها في يوم الأم ونيك جوناس يُعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجمان بريانكا شوبرا ونيك جوناس بيوم الذي تحتفل به الهند وبعض الدول في العالم بتاريخ 8 مايو بأسلوب مميّز هذا العام، حيث أحضرا ابنتهما الرضيعة “مالتي” من المستشفى.

ونشرت بريانكا رسالة طويلة قالت فيها أن ابنتها ولدت قبل الأوان وكانت في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) لمدة 100 يوم.

وكتبت بريانكا: “في يوم الأم هذا لا يسعنا إلا التفكير في الأشهر القليلة الماضية والدوامة التي كنا فيها، والتي نعرفها الآن، وقد عانى الكثير من الناس أيضاً. بعد أكثر من 100 يوم في NICU، عادت ابنتنا الصغيرة أخيراً إلى المنزل”.

وأضافت: “رحلة كل عائلة فريدة من نوعها تتطلب مستوى معيناً من الإيمان، وبينما كانت رحلتنا على مدى بضعة أشهر مليئة بالتحديات، فإن ما يتضح تماماً، في وقت لاحق، هو مدى قيمة كل لحظة وكمالها. نشعر بسعادة غامرة لأن ابنتنا الصغيرة عادت أخيراً إلى المنزل، ونريد فقط أن نشكر كل طبيب وممرضة ومتخصص في Rady Children’s La Jolla و Cedar Sinai، لوس أنجلوس، الذين كانوا يرافقوننا بإخلاص في كل خطوة على الطريق. يبدأ فصلنا التالي الآن، وطفلتنا هي حقاً قوية وصلبة. قلنحصل عليه MM! والدتك ووالدك يحبانك “.

كما هنأت بريانكا المتابعين بمناسبة يوم الأم، قائلة: “يوم أم سعيد لجميع الأمهات والقائمين على رعايتي في حياتي وخارجها. لقد جعلتن حياتي تبدو سهلة للغاية. شكراً لكن. أيضاً.. ليس هناك من هو أفضل منكن لأفعل معه هذا. وشكرت زوجها نيك جوناس متوجهة له بالقول:” شكراً لأنك جعلتني أم أنا أحبك”.

من جانبه تمنى نيك أيضاً لبريانكا بتعليقه على نفس الصورة في حسابه في إنستغرام يوم أم سعيد، حيث قال: “يوم أم سعيد لجميع الأمهات الرائعات والقائمات بالرعاية هناك، لكني أريد أن أستغرق دقيقة لأقول أتمنى يوم أم خاص لزوجتي الرائعة بريانكا شوبرا في يوم الأم الأول”.

وأضاف: “حبيبتي، أنتِ تلهميني وبكل طريقة، أنتِ تأخذين هذا الدور الجديد بكل سهولة وثبات. أنا ممتن جداً لوجودي في هذه الرحلة معكِ. أنتِ بالفعل أم لا تصدق. يوم أم سعيد. أحبك”.

يذكر أن الزوجان استقبلا ابنتهما في يناير عن طريق أم بديلة، ولم يكشفا عن اسمها في البداية، لكن اكتشفت وسائل الإعلام لاحقًا اسمها وهو “مالتي ماري تشوبرا جوناس”، وجاء الاسم كتحية لوالدتي بريانكا ونيك.