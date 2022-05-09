شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان محسن منصور والجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة والد محسن منصور، عبر حسابه على فيس بوك، حيث كتب قائلا: الدوام لله، والد الفنان محسن منصور، الصلاة في مسجد السيدة نفيسة، صلاة العصر، والعزاء على المقابر".



منير مكرم

وقد كشف الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث عن انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى الصوفى الرومانسى "حلاوة الحب"، على خشبة مسرح السلام، منذ أسبوعين، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك ضمن عروض البيت الفني للمسرح.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "حلاوة الحب" يجمع الدراما الاجتماعية الحياتيه ممزوجه بأغاني وإنشاد صوفي، وتدور في أجواء المولد المبهجة، لتحقق المتعة بفن وسحر التصوف وتتفرد في تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب احباؤه.كما أنها رساله تدعو إلى الحب والخير والجمال والاقتداء بخلق الرسول الكريم.

عرض "حلاوة الحب" بطولة الفنان حسام فياض إنشاد أدهم السعيد، مصطفي منصور، ويشارك في العمل مجموعة من الوجوه الواعد من الشباب وهم: ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية ابو زيد، اشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، زكريا، فارس قناوي، ديكور هبة عبد الحميد، اللحان، مصطفى منصور، توزيع محمد الكاشف، دراما حركية د/سالى احمد، منفذ إضاءة محمد عبد الشافي، منفذ موسيقي أمينة الصاوي مخرح منفذ حسني الهواري، تأليف، وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.