شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بنجاح أغنيتها "من أول دقيقة": منى إلكن مليارات الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إليسا، بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة" مع سعد لمجرد وتحقيقها 13 مليون مشاهدة، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15 عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".



إليسا

واحتفلت مؤخرًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخراً فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.