محمد صيام يحصل على جائزتين ضمن جوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما

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القاهرة - سامية سيد - حصل المخرج المصري محمد صيام على جائزتين ضمن جوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، فقد منحه معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي عن "كولونيا"؛ فالمنتج العربي مارك لطفي، والمنتج السويدي فادي عطالله والإخراج لمحمد صيام، وهو إنتاج مشترك بين مصر والسويد، كما حصل محمد صيام علي جائزة أخري وهى تطوير سيناريو وخدمات ما بعد إنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي لنفس الفيلم.

محمد صيام مخرج سينمائي مصري، عضو الأكاديمية للعلوم والفنون التى توزع جوائز الأوسكار كل عام، وقدم صيام من قبل عددا من الأفلام نالت جوائز بمهرجانات دولية وكان عضوا بلجنة تحكيم مهرجانات ديربان وكارلوڤي ڤاري وجوتنبرج، وحصل فيلمه "أمل" على التانيت الذهبي من أيام قرطاچ السينمائية 2018، كما كان عضوا فى لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الأخيرة.

صيام هو خريج العديد من المؤسسات السينمائية المرموقة مثل معهد صندانس، لا فيميس، إدفا، هوت دوكس و مصنع سينما العالم و الأتيليه (السينيفونداسيون) في مهرجان كان السينمائي.

كان قد أسدل الستار أمس على فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، حيث فاز الممثل المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم أبو صدام، فيما فازت صولا بحري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم صولا وهو الفيلم الذي حصل علي جائزة أفضل فيلم روائي، للمخرج صلاح الأسعد.