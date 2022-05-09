سينما ودراما وحفلات غنائيّة.. روبي تعيش حالة انتعاش فنيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة المصرية روبي حالة من الانتعاش الفني هذه الفترة، متنوعة ما بين السينما والدراما والموسيقى، حيث أطلت على جمهورها خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “رانيا وسكينة” الذي تشاركت في بطولته مع الفنانة مي عمر.

ويُعرض لها حالياً بدور العرض السينمائية الفيلم الكوميدي “واحد تاني” الذي تلعب من خلاله دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد حلمي، ويتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه ليلة عيد الفطر وحتى يومنا هذا.

وأخيراً كشفت الفنانة المصرية، خلال الساعات الماضية، عن استعدادها لإحياء أول حفل غنائي لها بتونس، في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وكشفت عن الملصق الدعائي للحفل عبر “إنستغرام”، مُعربةً خلاله عن سعادتها بلقاء جمهورها التونسي، لأول مرة في حفل غنائي.

وكانت روبي قد حققت نجاحاً نهاية العام الماضي، بعد عرض مسلسلها “شقة 6” عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور حوادثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول عقار سكني يلاحظ سكانه وجود أشياء غريبة داخل شقة رقم 6، وشاركها بطولته صلاح عبد الله، أحمد حاتم، ملك قورة، محمود البزاوي، حمزة العيلي، ومن إخراج محمود كامل.