أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة المصرية أنغام على تشويق جمهورها بمقطع موسيقي من أغنيتها الجديدة التي لم تعلن أي تفاصيل عنها حتى الآن، عبر “إنستغرام”، وعلقت عليه قائلة: “قريباً”.

وتفاعل الجمهور مع البرومو الدعائي للأغنية الجديدة، وأكد بعضهم أنها ستكون رومانسية جميلة كالعادة، وأثنى آخرون على اللحن، وطالبوا المطربة المصرية بسرعة طرحها أو تحديد موعد قريب لها، إذ ينتظرونها على أحر من الجمر.

يُذكر أنّ الفنانة المصرية غنت النشيد الوطني في نهاية الحلقة الـ29 من مسلسل “الاختيار 3” الذي عُرض بعنوان القرار خلال موسم دراما رمضان 2022.

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها بالغناء في هذا العمل الوطني، إذ قالت عبر “تويتر”: “شكراً يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام… لو قدّر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني فلن يكون لي اختيار أفضل وأكرم… شكراً جزيلاً ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته”.