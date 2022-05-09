والد حسام حبيب يكشف تفاصيل اللقاء الأول مع شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نفى والد الفنان المصري حسام حبيب صحة ما تردد من أنباء عن عودة نجله مرة أخرى للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع بين الزوجين السابقين عقب الانفصال، لافتا إلى أن الصداقة فقط التي تجمع بين شيرين وحسام حاليًا ولا يوجد ما يمنع عودتهما للحياة الزوجية.

وكشف حسين حبيب تفاصيل أول لقاء جمع شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب واسرته عقب الانفصال مؤكدًا أنه حدث في عزاء جدة حسام حبيب، وقال: “أنا سلمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبيننا كل خير والعلاقة طيبة”.

وتابع مؤكدا أن شيرين وحسام حتى الأن لم يعودا للزواج رسميًا وهما الآن بمثابة صديقين فقط وتحدث بينهما مقابلات في إطار الصداقة، ومن المحتمل أن يعودا إلى بعضهما في الأيام المقبلة.

وسبق أن ردت شيرين عبد الوهاب على أنباء عودتها إلى عصمة حسام حبيب، وقالت إنها المسؤولة الوحيدة عن أي تصريح يتعلق بحياتها الشخصية، وأشارت إلى تحميل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يصرح بأمور شخصية تخصّها.

وأشارت شيرين في بيان نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر” إلى عدم دقة ما تردد من معلومات عن عودتها إلى زوجها حسام حبيب وأضاف البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أكدت، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب نهاية العام 2021، في بيان رسمي قالت فيه: “فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتابع البيان: “وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب”.