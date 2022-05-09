ميريام فارس تحصد مزيدًا من الملايين.. “هذا الحلو” ترند لشهر كامل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “هذا الحلو” لملكة المسرح ميريام فارس رحلة النجاح وحصد المزيد من الملايين بعد شهر من إطلاقها، ذلك بعدما تخطى الكليب حاجز الـ 20 مليون مشاهدة على قناة ميريام الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتتصدر الأغنية للأسبوع الرابع على التوالي لائحة الترند للفيديوهات الأكثر تداولاً على موقع “يوتيوب”، في لبنان ومصر والسعودية والسويد والبحرين وفلسطين والكويت واليمن والإمارات وتونس والعراق والدنمارك والمغرب وهولندا، وأستراليا.

وتحصد أغنية “هذا الحلو” منذ صدورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الطاقة الإيجابية.

وسبق وغنت ميريام فارس أغنية “هذا الحلو” لأول مرة على مسرح “الفورمولا اي” في الرياض، إذ قدّمتها بطريقة مختلفة وجديدة على المسرح ورافقتها فرقة من الطبول في استعراض لاقى اعجاب وتفاعل الجمهور وأصبحت الأغنية والرقصة منذ ذلك الحين تراند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.