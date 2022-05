شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتينسون فى عطلة مع صديقته بعد نجاح فيلم The Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين مؤخرًا استمتاع الممثل العالمي روبرت باتينسون بعطلته بصحبة صديقته، وذلك عقب نجاح أحدث أعماله السينمائية، والممثلة في فيلم "بات مان"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا له، إذ نجح في كسب تحديات عديدة بالنسبة للممثل الشاب الذى نال انتقادات حول الشخصية أثناء ترشحه للقيام بها.

إلا أن الفيلم نجح في النهاية في تحقيق حالة كبيرة من النجاح، ما جعل الممثل الشاب يحاول الابتعاد عن الضغوط التي لازمته مؤخرًا في نزهة خاصة بصحبة صديقته مثلما ظهر في الصور التي رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي وفقًا لتقرير الديلي ميل.



روبرت باتينسون

وحقق فيلم The Batman إيرادات وصلت إلى 606 ملايين و578 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 4 مارس الجارى، والفيلم من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.



باتينسون

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض.

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس من العام الجارى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فور عرضه فى الصين، التى تعتبر واحدة من أهم وأكبر أسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.